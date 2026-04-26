A Bomarzo, il risultato della corsa ha visto la vittoria di Minucci, che ha dedicato la vittoria alla famiglia Toti. Durante la competizione, si è parlato anche di una posta che, secondo alcune fonti, ha comportato una perdita di circa dieci anni. La corsa ha avuto un impatto evidente sulla comunità locale, suscitando discussioni e commenti tra i presenti.

di Laura Valdesi SIENA Un palio che lascerà il segno, quello di Bomarzo. Nella vita di Diego Minucci perché è il primo vinto in carriera, nella famiglia Toti in quanto conquistato dal cavallo del cuore di Filippo, scomparso prematuramente, e di sua madre Roberta che incitava sempre il grigio ad ogni appuntamento in provincia. "Questo palio lo dedico a tutta la famiglia Toti, a chi c’è ancora e a chi non c’è più", dice il giovane fantino amiatino che ha fatto una prova nel Drago lo scorso anno. E che viene sempre marcato stretto da Camporegio, ma non solo. Una vittoria arrivata dopo una mossa abbastanza rapida con Claudio Mignani che diceva a Minucci, quando non trovava posto allo steccato dove doveva stare, ’Stai tranquillo non ti ci lascio, la invalido’.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bomarzo, vince Minucci: "Dedicato alla famiglia Toti. Posta? Ha ’perso’ 10 anni"

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