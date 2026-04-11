A Padova, un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa di aver maltrattato la moglie e i figli per oltre dieci anni. Le autorità hanno raccolto prove di violenze protratte nel tempo, che hanno portato anche alla perdita di un nascituro. L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile, ha portato all’arresto dell’uomo, ritenuto responsabile di comportamenti violenti nei confronti della famiglia.

È stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 43 anni residente a Padova, accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e dei quattro figli. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica, è stato emesso dal GIP e portato a termine dalla Squadra Mobile nel pomeriggio di mercoledì 8 aprile. Le indagini e l’esecuzione della misura cautelare Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa della Squadra Mobile di Padova ha permesso di raccogliere elementi che hanno portato la Procura della Repubblica a richiedere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Moglie e figli picchiati a Padova per 10 anni, la donna ha perso un nascituro: 43enne "orco" arrestato

Padova, botte alla moglie e cinghiate ai figli: arrestato moldavoPADOVA, 11 APR – La Squadra Mobile di Padova ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 43 anni, di...

Picchia la moglie davanti ai figli minorenni: arrestato. I maltrattamenti andavano avanti da anniCassina de’ Pecchi (Milano), 31 marzo 2026 – Ormai da anni era vittima dell’uomo che in teoria avrebbe dovuto amarla, suo marito.

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Cinghiate sui quattro figli e violenze sulla moglie: «Picchiata fino a causare un aborto» - facebook.com facebook

Padova, arrestato 43enne per maltrattamenti in famiglia: violenze su moglie e figli, due minori fuggiti di casa. #Veneto #Padova #Cronaca #Inprimopiano x.com