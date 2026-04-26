Bolzano il PD esplode | Dragogna cambia schieramento e scoppia il caos

A Bolzano, la consigliera Giuliana Dragogna ha annunciato il passaggio dal gruppo di opposizione al team di maggioranza del Comune. La decisione ha provocato reazioni e ha alterato gli equilibri politici all’interno dell’assemblea comunale. La sua scelta ha generato discussioni tra gli altri rappresentanti politici, creando una situazione di incertezza tra le forze presenti in consiglio comunale.

? Cosa sapere La consigliera Giuliana Dragogna passa dal Team K alla maggioranza del Comune di Bolzano.. Il Partito Democratico contesta il cambio di schieramento e denuncia una crisi di rappresentanza.. Il passaggio della consigliera Dragogna dalle fila del Team K alla maggioranza di Bolzano scatena l’ira del Partito Democratico, che accusa la politica locale di aver perso ogni dignità. La decisione di Giuliana Dragogna di cambiare schieramento ha colpito duramente il gruppo consiliare del PD. Attraverso una nota stampa dal tono estremamente severo, i democratici hanno descritto l’attuale scenario come un luogo dove la coerenza viene sacrificata in favore di interessi diversi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano, il PD esplode: Dragogna cambia schieramento e scoppia il caos Notizie correlate Enna, caos alleanze: il PD accoglie gli ex Dipietro e scoppia la crisiA Enna, in vista delle prossime elezioni, il movimento Enna Futura accusa il Partito Democratico di mancanza di coerenza per aver accolto nelle... Sanremo, esplode bomba su Achille Lauro. In piena notte scoppia il gossipIl Festival di Sanremo non sarebbe lo stesso senza quei piccoli, magnetici cortocircuiti che avvengono dietro le quinte, capaci di rubare la scena... Contenuti utili per approfondire Bolzano cambia, sì, ma in peggio: il PD attacca frontalmente la maggioranzaHa buon gioco il PD a prendere spunto dai numerosi episodi recenti per descrivere la maggioranza in Comune a Bolzano come instabile, citando le uscite dai rispettivi partiti dei consiglieri Martucci e ... rainews.it Bolzano, Muraro e Mahmudy contro il Pd: Critiche strumentaliI capigruppo di Fratelli d’Italia e Forza Italia rispondono alle accuse dell’opposizione. Rivendicati i primi interventi della nuova amministrazione su sicurezza e decoro. Invito al confronto politico ... altoadige.it