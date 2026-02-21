Segreti di famiglia 3 anticipazioni dal 23 al 28 febbraio | Tugce operata d’urgenza le sue condizioni restano gravi

Tugce ha subito un’operazione d’urgenza a causa di complicazioni impreviste, e le sue condizioni sono ancora gravi. La puntata più recente rivela come l’intervento sia stato necessario per salvare la vita della protagonista, lasciando i familiari in tensione. La vicenda si sviluppa in un clima di incertezza, mentre i personaggi cercano di affrontare le conseguenze dell’accaduto. Le nuove puntate di “Segreti di famiglia 3” promettono ulteriori colpi di scena e rivelazioni.

© Superguidatv.it - Segreti di famiglia 3, anticipazioni dal 23 al 28 febbraio: Tugce operata d’urgenza, le sue condizioni restano gravi

Cosa ci riserveranno le nuove puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 23 al 28 febbraio? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile ogni giorno con un nuovo episodio in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di questa terza stagione. Yargi – Segreti di famiglia 3, trame al 28 febbraio. Nel corso dei prossimi episodi Segreti di famiglia, i fans della dizi turca saranno con il fiato sospeso per la sorte di Tugce. La giovane – dopo l’aggressiano subita – verrà infatti portata in ospedale e operata d’urgenza. 🔗 Leggi su Superguidatv.it Beautiful, le anticipazioni dal 23 al 28 febbraio 2026Le anticipazioni di “Beautiful” dal 23 al 28 febbraio 2026 rivelano che le nuove puntate si concentrano sui problemi tra Hope e Steffy. Segreti di famiglia, anticipazioni al 21/11: Ilgaz e Ceylin hanno una bambina Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Segreti di famiglia: Episodio 71 Video; Segreti di famiglia: Episodio 67 Video; Segreti di famiglia: Episodio 69 Video; Segreti di famiglia: Episodio 73 Video. Segreti di famiglia 3, anticipazioni dal 23 al 28 febbraio: Tugce operata d’urgenza, le sue condizioni restano graviCosa accadrà nelle prossime puntate Segreti di famiglia 3 disponibili su Mediaset Infinity dal 23 al 28 febbraio 2026? Tutte le news. superguidatv.it Segreti di famiglia 3, replica puntata 20 febbraio in streaming | Video MediasetSegreti di famiglia 3 replica puntata 20 febbraio 2026. Video per rivedere in streaming l'episodio inedito disponibile su Mediaset Infinity. superguidatv.it Ritratto di una famiglia felice! Avete già visto il nuovo episodio di #SegretiDiFamiglia Se sì, condividete con noi le vostre emozioni. #Yargi - facebook.com facebook