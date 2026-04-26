Besiktas-Karagumruk lunedì 27 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il match tra Besiktas e Karagumruk si gioca lunedì 27 aprile 2026 alle ore 19:00. Mancano quattro giornate alla conclusione della stagione di Superliga turca. Il Besiktas, allenato da Sergen Yalcin, si trova stabile al quarto posto in classifica, mentre il Karagumruk è in ultima posizione e non ha più possibilità di migliorare la sua posizione. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati resi noti dalle fonti ufficiali prima dell’incontro.

Mancano 4 giornate alla fine della superlig turca e il Besiktas di Sergen Yalcin ormai certo del quarto posto affronta in casa il fanalino di coda Karagumruk. I Kara Kartallar intanto sono freschi di accesso alle semifinali di coppa di Turchia, dove affronteranno il derby contro il Fenerbahce. Intanto encomiabile il lavoro del tecnico subentrato a dicembre che ha ridato quota ad una. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Besiktas-Karagumruk (lunedì 27 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Besiktas-Karagumruk (lunedì 27 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiMancano 4 giornate alla fine della superlig turca e il Besiktas di Sergen Yalcin ormai certo del quarto posto affronta in casa il fanalino di coda... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Live Besiktas - Fatih Karagümrük - Süper Lig turco: Punteggi & Highlights Calcio - 27/04/2026; Besiktas-Karagumruk: le probabili formazioni e diretta live del match; Pronostico Besiktas-Fatih Karagümrük: analisi e probabili formazioni 27/04/2026 Super Lig; Pronostico Be?ikta? - Fatih Karagümrük: analisi e quote. Besiktas-Karagumruk: le probabili formazioni e diretta live del matchBesiktas-Karagumruk del 27 aprile 2026: stato di forma, probabili formazioni e analisi della sfida tra Europa e salvezza. derbyderbyderby.it Pronostico Besiktas-Karagumruk: tre punti che regalano l’EuropaBesiktas-Karagumruk è una partita della trentunesima giornata del massimo campionato turco. Dove vederla, formazioni e pronostico ... ilveggente.it Besiktas-Karagumruk (lunedì 27 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/HBbsUTn #scommesse #pronostici x.com