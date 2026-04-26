Beautiful streaming replica puntata 26 aprile 2026 | Video Mediaset

Da superguidatv.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 26 aprile 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful, la soap americana trasmessa in streaming e in replica su Video Mediaset. Nella scena, Steffy ringrazia Finn per la serata trascorsa insieme, sottolineando la ritrovata armonia tra loro e il suo apprezzamento per aver contribuito a far arrestare Sheila. La puntata si concentra sui rapporti tra i personaggi e sugli sviluppi delle loro vicende.

Nuovo appuntamento oggi – domenica 26 aprile – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Steffy ringrazia Finn per la bellissima serata trascorsa insieme, per la ritrovata armonia tra loro due e per aver spinto Baker a porre in stato di fermo Sheila per interrogarla. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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