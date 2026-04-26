Beatrice Venezi non ricoprirà più ruoli presso il teatro veneziano. La decisione è stata presa dalla Fondazione, che ha comunicato l'annullamento di tutti gli incarichi della direttrice d'orchestra. La scelta è arrivata dopo una serie di polemiche e dichiarazioni considerate offensive nei confronti della stessa Fondazione. La notizia è stata resa pubblica attraverso una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.

Beatrice Venezi non avrà più alcun incarico alla Fenice di Venezia. Dopo mesi di polemiche e proteste, la Fondazione ha comunicato la decisione di «annullare tutte le collaborazioni future» con la direttrice d'orchestra, indicata lo scorso autunno come futura direttrice musicale del teatro. Una scelta che, spiega il sovrintendente Nicola Colabianchi, "è maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione e della sua orchestra». Il ministro della Cultura Alessandro Giuli «prende atto della decisione di Colabianchi, assunta in autonomia e indipendenza - sottolinea - e conferma al sovrintendente de La Fenice la sua più completa fiducia».🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Beatrice Venezi licenziata dal Teatro La Fenice: «Dichiarazioni offensive verso la Fondazione». La decisione dopo l'ultima polemica

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