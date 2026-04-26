Battipaglia amministratore scompare con 50mila euro di quote | luce e ascensori sospesi in quattro palazzine

A Battipaglia, un amministratore di condominio è scomparso dopo aver sottratto circa 50.000 euro di quote condominiali, lasciando senza luce e ascensori quattro palazzine della zona. Le verifiche delle autorità hanno portato alla scoperta della sua irreperibilità e del furto di somme che avrebbero dovuto essere destinate alla gestione degli immobili. La situazione ha causato disagi agli inquilini, ora in attesa di chiarimenti ufficiali.