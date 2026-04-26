Stasera alle 19, nel quartiere di Salice, si terrà la presentazione dei progetti per il quadriennio 2026-2031 da parte di Federico Basile. Durante l’evento, verranno illustrate le iniziative pianificate per i vari quartieri, con dettagli sui lavori e le strategie di sviluppo previste. La presentazione si svolge in un momento di attenzione alle questioni locali e alle future opere pubbliche.

? Cosa sapere Federico Basile presenta i progetti per il quinquennio 2026-2031 a Salice stasera alle 19.30.. Il tour nelle Municipalità illustra i fondi già intercettati per i lavori nei quartieri.. Stasera alle 19.30 a Salice, in Piazza Principe Umberto IV, Federico Basile avvia il terzo giro di incontri nelle Municipalità per illustrare i progetti destinati al quinquennio 2026–2031. Il candidato sindaco, accompagnato dai candidati presidenti, scende nuovamente nelle strade per presentare la pianificazione dettagliata dedicata ai singoli quartieri. Dopo aver mostrato alla città gli interventi conclusi tra il 2018 e oggi durante il secondo tour, l’obiettivo di questa nuova tappa è proiettare la gestione amministrativa verso il futuro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basile scende in strada: ecco i progetti concreti per i quartieri

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