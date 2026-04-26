Barbara d’Urso ha pubblicamente replicato alle affermazioni riportate da alcuni media riguardo alla sua presenza televisiva. La conduttrice ha precisato di essere attiva da diversi anni e di non aver interrotto le sue trasmissioni, contraddicendo le ricostruzioni che circolano. La risposta è arrivata attraverso un messaggio sui social, in cui ha ribadito la sua posizione e la continuità del suo lavoro nel settore televisivo.

Barbara d’Urso è scatenata e non ci sta a leggere le ricostruzioni non corrette e diffuse da fonti vicine a Mediaset ai maggiori giornali e portali. Abbiamo infatti letto che la popolare conduttrice, secondo le notizie fatte filtrare a molti giornalisti che le hanno subito riportate con enfasi, era ferma da anni quando nel 2003 Pier Silvio Berlusconi la chiamò a condurre il Grande Fratello, il reality di Canale 5 che all’epoca era uno dei maggiori successi della tv. Lei non ci sta e ribatte. “Mi dicono sia stato dichiarato che nel 2003 mi sarebbe stata «affidata la conduzione del GF offrendomi di tornare in onda in un momento in cui ero ferma da anni».🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BARBARA D’URSO RISPONDE A MEDIASET: “IO FERMA DA ANNI? LE SERIE DI RAI1…”

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