’Bagliori’ in ’Una luce del primo mattino’ Faggiani e Pera ospiti a Castello di Parole

Durante l'evento organizzato presso il castello di parole, due autori sono stati ospiti per presentare i loro ultimi romanzi. Entrambi i libri, pur caratterizzati da stili e ambientazioni diverse, sono stati al centro di un incontro dedicato alla narrativa contemporanea. La serata ha visto coinvolgimento del pubblico e discussioni sui temi trattati nei due lavori, che si distinguono per le atmosfere e le storie raccontate.

Due romanzi e due autori che si differenziano per il tono e l’ambientazione, ma si pongono gli stessi interrogativi: come si costruisce una vita quando le radici sono fragili o mancanti? E quale forma possono assumere i legami quando non sono dati, ma scelti? Saranno al centro del nuovo appuntamento della rassegna ’Castello di parole’, in programma al castello di Riomaggiore oggi pomeriggio alle 17.30. Ospiti Franco Faggiani, scrittore, giornalista, fotografo, che presenterà ’Una luce del primo mattino’, e Beatrice Pera, viaggiatrice e tour leader, al suo esordio letterario con ’Bagliori’. Dialogando con la sindaca di Riomaggiore Fabrizia...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Bagliori’ in ’Una luce del primo mattino’. Faggiani e Pera ospiti a Castello di Parole Notizie correlate Al castello di Otranto in scena lo spettacolo "Preghiera del mattino"OTRANTO – S’intitola “Preghiera del mattino” lo spettacolo teatrale che andrà in scena a Otranto, sabato 7 marzo, alle ore 17. Preghiera del mattino, 5 Aprile 2026: nel giorno di Pasqua, sfolgori la luce di CristoL’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: ’Bagliori’ in ’Una luce del primo mattino’. Faggiani e Pera ospiti a Castello di Parole; Franco Faggiani con Una luce del primo mattino, Beatrice Pera con Bagliori: nuovo appuntamento con Castello di parole. Franco Faggiani con Una luce del primo mattino, Beatrice Pera con Bagliori: nuovo appuntamento con Castello di paroleFranco Faggiani con Una luce del primo mattino, Beatrice Pera con Bagliori: nuovo appuntamento con Castello di parole ... msn.com