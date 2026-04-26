Azzurri fuori dai Mondiali | il buco da 1,5 miliardi che colpisce l’Italia

L'eliminazione della nazionale italiana dai Mondiali ha generato un impatto economico stimato in circa 1,5 miliardi di euro. Questa assenza ha comportato una perdita di 321 milioni di PIL e ha influito su vari settori collegati all'evento. La mancata partecipazione si traduce anche in ricadute finanziarie dirette e indirette per il paese, coinvolgendo aziende, media e attività legate al calcio internazionale.

? Cosa sapere L'assenza dell'Italia dai Mondiali causa un buco economico di 1,5 miliardi di euro.. Il mancato accesso comporta una perdita di 321 milioni di PIL e 3.700 posti.. Il mancato accesso agli impegni mondiali causa un buco economico da 1,5 miliardi di euro per l’Italia, con una perdita diretta del PIL pari a 321 milioni dopo la sconfitta contro la Bosnia. La delusione che colpisce gli Azzurri non si limita al rettangolo verde, ma si traduce in un impatto sistemico che tocca diversi settori della nostra economia. Secondo le analisi dei dati economici, l’assenza della nazionale dai grandi appuntamenti internazionali comporta lo sfumare di ben 3.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Azzurri fuori dai Mondiali: il buco da 1,5 miliardi che colpisce l’Italia Notizie correlate Disastro Italia, la Bosnia vince 5-2 dopo i calci di rigore: Azzurri ancora fuori dai MondialiL’Italia fallisce ancora l’appuntamento con la qualificazione al Mondiale, per la terza edizione consecutiva. Italia fuori dai Mondiali, i calciatori che hanno aumentato il valore e chi è svalutatoL’eliminazione dell’Italia dai playoff per il Mondiale 2026 ha avuto ripercussioni anche sul valore di mercato dei calciatori. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Italia e ripescaggio Mondiali al posto dell'Iran, il verdetto della Fifa fa chiarezza; De Giorgi: Azzurri fuori da Mondiali? Da salentino dico che serve Conte; L’Italia fuori dai Mondiali: è un rimpianto da 1,5 miliardi; Italia ripescata ai Mondiali, la Rai non ci crede più: l'annuncio di Rimedio e il retroscena di Infantino sull’Iran. L’Italia fuori dai Mondiali: è un rimpianto da 1,5 miliardiA tanto ammontano le ricadute sociali che sfumano. Per il solo Pil, un danno da 321 milioni, sfumano 3.700 posti di lavoro. Nel lungo periodo perdiamo ... repubblica.it Bosnia-Italia 5-2 dcr: gol e highlights. Gli Azzurri fuori dai MondialiL'Italia fallisce per la terza volta di fila l'appuntamento con la qualificazione ai Mondiali: vince la Bosnia ai rigori. Non basta il gol al quarto d'ora di Kean, gli Azzurri restano in 10 prima dell ... sport.sky.it Conte ha scelto gli 11 Leoni Azzurri che affronteranno la Cremonese al Maradona per blindare la zona Champions e il secondo posto Fuori Anguissa e Spinazzola, torna Rrahmani dal primo minuto Siete d'accordo con le scelte del mister - facebook.com facebook Judo, Odette Giuffrida in finale per il bronzo agli Europei. Fuori Scutto e gli altri azzurri - x.com