Autostrada A1 | stazione di Arezzo chiusa una notte

Durante una notte, la stazione di servizio sull'autostrada A1 vicino ad Arezzo è rimasta chiusa, causando la sospensione delle operazioni per alcune ore. La chiusura ha coinvolto i percorsi di accesso e uscita dalla stazione di servizio, senza ulteriori dettagli sui motivi. La riapertura è avvenuta nella mattina successiva, ripristinando la normale circolazione sulla carreggiata. Sono stati indicati percorsi alternativi per gli automobilisti in transito.

In alternativa, percorrere la SR69 verso Valdarno ed entrare in A1 alla stazione di Valdarno. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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