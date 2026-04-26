Aumento biglietti aerei l'Antitrust indaga sul caro prezzi e intanto arrivano rassicurazioni per l'estate 2026

Le segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato riguardano l’aumento dei prezzi dei biglietti aerei, attribuito all’incremento dei costi del carburante. L’Antitrust ha avviato un’indagine per verificare eventuali pratiche anticoncorrenziali. Nel frattempo, sono state diffuse rassicurazioni per la stagione estiva del 2026, con dettagli sulle tariffe e sulle politiche delle compagnie aeree.

Le segnalazioni all'Antitrust sui sovrapprezzi dei biglietti aerei per l'aumento del carburante accendono il confronto tra compagnie e consumatori. Tuttavia, arrivano anche le prime rassicurazioni sull'estate 2026, che sembrerebbe essere priva di rischi per le vacanze degli italiani.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Aerei a rischio per l’estate 2026, l’allarme di Ryanair e Lufthansa: verso cancellazioni per caro carburanteLa possibile carenza di carburante per aerei dovuta alla crisi in Iran potrebbe costringere le compagnie aeree a cancellare diversi voli per la... Crisi Iran, la Iata avverte: l’aumento dei prezzi dei biglietti aerei “è inevitabile”Il direttore generale dell'Iata, la principale associazione mondiale delle compagnie aeree, sostiene che un aumento delle tariffe dei biglietti aerei... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Biglietti aerei a prezzi bassi: perché non è detto che sia una buona notizia per l'estate; Caro carburante e tensioni globali: salgono i prezzi dei biglietti dei voli dopo averli già pagati; Carburante aerei, quanto stanno impattando i rincari sui prezzi dei voli?; Volotea inventa i biglietti a prezzo variabile e retroattivo: Legato alla quotazione del greggio. Aumento biglietti aerei, l’Antitrust indaga sul caro prezzi e intanto arrivano rassicurazioni per l’estate 2026Le segnalazioni all'Antitrust sui sovrapprezzi dei biglietti aerei per l'aumento del carburante accendono il confronto tra compagnie e consumatori ... fanpage.it Biglietti aerei: dai posti a sedere ai bagagli, crescono i costi extraI costi accessori per i servizi connessi ai voli fanno impennare i prezzi finali, al punto da portare ad aumenti fino al 443% delle tariffe base: Volotea addirittura chiede 14 euro per confermare la p ... giornaledibrescia.it Ana e Jal anticipano a maggio l'aumento dei sovrapprezzi carburante per i biglietti La misura, che entrerà in vigore il 1° maggio 2026, è stata anticipata di un mese rispetto alle previsioni a causa della fiammata dei prezzi energetici globali - facebook.com facebook Ana e Jal anticipano a maggio l'aumento dei sovrapprezzi carburante per i biglietti. Tariffe a lungo raggio da 170 a 300 euro, esente chi prenota ad aprile #ANSA ansa.it/sito/notizie/e… x.com