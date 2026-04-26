Durante una conferenza stampa, il presidente degli Stati Uniti ha commentato l’attentato fallito avvenuto a Butler, in Pennsylvania, nel 2024. Altri spari sono stati segnalati in zona, ma senza coinvolgimento diretto. Il presidente ha ribadito di essere al sicuro e di continuare a svolgere le sue funzioni nonostante gli episodi. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

Altri spari hanno lambito, questa volta da lontano senza sfiorarlo, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo quelli avvenuti a Butler, in Pennsylvania, nel 2024. È avvenuto tutto sotti gli occhi di centinaia di giornalisti, alla tradizionale cena di gala della stampa accreditata a Washington: “Col Presidente Trump e la first lady Melania al centro del palco del grande salone dell’Hotel Hilton, la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca di tutti i media mondiali era appena iniziata. Si attendeva che come da menu servissero l’aragosta, quando si sono sentiti uno, poi altri tre spari in rapida successione. Immediatamente – raccontano i giornalisti testimoni diretti – hanno portato via Trump, tutti hanno cominciato a scappare e chi é rimasto si è nascosto sotto i tavoli”.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Attentato fallito. Cosa ha detto Trump in conferenza stampa

ATTENTATO CONTESTATO - LE ACCUSE DALLA BASE ELETTORALE DI TRUMP: TUTTO FINTO

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