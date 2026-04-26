Durante una serata dedicata al giornalismo e al dibattito pubblico, si è verificato un attentato che coinvolge l’ex presidente. Le parole della presidente del consiglio sono arrivate in seguito all’evento, che ha subito attirato l’attenzione dei media internazionali. L’incidente ha modificato il tono della serata, che si stava svolgendo senza problemi prima dello scoppio della crisi. Nessuna altra informazione ufficiale è stata ancora diffusa in merito all’accaduto.

Una serata nata per celebrare il giornalismo e il confronto si è trasformata in pochi istanti in un simbolo della fragilità del clima politico internazionale. Gli spari hanno infranto l’atmosfera istituzionale, lasciando spazio a paura e tensione. Da quell’episodio, però, si è levata quasi immediatamente una risposta compatta: una condanna trasversale, che attraversa confini e schieramenti, nel nome della difesa dei valori democratici. Tra le prime reazioni, quella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha espresso «piena solidarietà» a Donald Trump, alla first lady Melania Trump e al vicepresidente JD Vance. «Nessun odio politico può trovare spazio nelle nostre democrazie», ha scritto Meloni, aggiungendo che «non permetteremo al fanatismo di avvelenare i luoghi del libero dibattito e dell’informazione».🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Attentato a Trump, arrivano le parole di Giorgia Meloni: cosa ha detto

Donald Trump, l'attacco a Papa Leone XIV e Giorgia Meloni - Agorà 15/04/2026

Notizie correlate

Cosa ha detto Giorgia Meloni da Fedez? Ecco le sue parole da Pulp PodcastIl confronto tra politica e intrattenimento si accende nel podcast di Fedez, dove Giorgia Meloni si è messa in gioco affrontando questioni tutt’altro...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Meloni: Solidarietà a Trump, nessuno spazio all'odio politico e al fanatismo; Nessuno spazio all’odio politico: Meloni si schiera dopo l'attentato a Trump; JD Vance ringrazia Papa Leone dopo l'attacco di Trump, grato perché non vuole dibattere; Hormuz, missione europea: cosa farà l’Italia davvero? Le mosse di Meloni e le parole di Crosetto.

Tentato attentato a Trump, il messaggio di Giorgia Meloni e la risposta dei leader internazionaliReazioni immediate al tentato attentato Trump: Giorgia Meloni e i leader mondiali sottolineano la necessità di fermare odio e fanatismo nelle democrazie, esprimendo solidarietà al presidente. notizie.it

Dopo l'attentato a Trump il messaggio di Meloni per il presidente Usa, Non c'è spazio per l'odio politicoAttentato a Trump, Meloni scrive un messaggio al presidente degli Stati Uniti: Nessun odio politico può trovare spazio nelle nostre democrazie ... virgilio.it

Luca Pirondini, capogruppo al Senato del Movimento 5 stelle, ha risposto a Giorgia Meloni che ieri ha imputato il livello di deficit dell’Italia (3,1% nel 2025, appena uno 0,1% sopra l’obiettivo a cui il governo puntava) agli strascichi del Superbonus. A Fanpage.i - facebook.com facebook

Von der Leyen sente Trump: 'La violenza non ha posto nelle nostre democrazie'. Giorgia Meloni su X: 'Solidarietà a Trump, nessuno spazio all'odio politico e al fanatismo'. #ANSA x.com