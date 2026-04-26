Assaltò a capo di un commando una famiglia di connazionali | latitante in carcere

Un uomo considerato violento e specializzato in rapine ha assaltato a capo di un commando una famiglia di connazionali, compiendo due rapine a Bologna e una a Vigonza. Dopo una serie di interventi delle forze dell'ordine, è stato individuato e arrestato, finendo in carcere. La sua presenza tra i latitanti è stata definitivamente interrotta grazie alle indagini e alle attività di ricerca messe in atto.

Tre violenti assalti: due a Bologna e una a Vigonza. Latitante in trappola. Era considerata una persona violenta, specializzata in rapine. Adesso è stato reso inoffensivo e recluso in carcere. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura, a seguito di un controllo effettuato in zona Stanga.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Assalto ai portavalori, trovate bruciate vicino a una masseria altre due auto del commandoLECCE – Continuano serrate le indagini al commando che lo scorso 9 febbraio ha seminato il panico sulla strada statale 613, all’altezza di Tuturano,... Assalto armato e sparatoria a largo di Cuba: chi erano i membri del commando USA e cosa trasportavanoSecondo le autorità cubane gli uomini a bordo di un motoscafo partito dagli USA e intercettato al largo dell'isola trasportavano fucili d'assalto,... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Assaltò a capo di un commando una famiglia di connazionali: latitante in carcere; Arriva il bel tempo, Faro è presa d'assalto, la Pro Loco Capo Peloro: comportamenti senza regole; Campionati Europei Under 23 Cagliari 2026, domani la conferenza stampa di presentazione. Da sabato le finali in diretta su Assalto - La TV della Scherma e per la prima volta anche su Amazon Prime; Strade sbarrate e chiodi sull'asfalto: assalto da film nel magazzino a San Donato. Assaltò a capo di un commando una famiglia di connazionali: latitante in carcereIl 24 aprile alla Stanga di Padova gli investigatori della Squadra Mobile hanno messo le manette ai polsi ad un cinese di 46 anni accusato di aver fatto parte di un gruppo criminale che ha colpito a B ... padovaoggi.it L'operazione. Assaltò un caveau in Calabria nel 2016, confiscati beni per un milione di euro a un imprenditore. NOME LINK: https://www.approdocalabria.it/loperazione-assalto-un-caveau-in-calabria-nel-2016-confiscati-beni-per-un-milione-di-euro-a-un-impre - facebook.com facebook