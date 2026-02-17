Assalto ai portavalori trovate bruciate vicino a una masseria altre due auto del commando

Il commando che il 9 febbraio ha tentato di assaltare i portavalori lungo la strada statale 613 a Tuturano ha lasciato dietro di sé prove evidenti del suo passaggio: alcune auto incendiate sono state trovate vicino a una masseria, e si sono scoperte due vetture appartenenti allo stesso gruppo bruciate nelle vicinanze. Le forze dell'ordine stanno lavorando senza sosta per identificare i responsabili di questa azione violenta, che ha causato scompiglio tra i residenti della zona.

LECCE – Continuano serrate le indagini al commando che lo scorso 9 febbraio ha seminato il panico sulla strada statale 613, all'altezza di Tuturano, nel fallito assalto ai furgoni portavalori della ditta Battistolli. Le ultime ore hanno segnato un ulteriore punto di svolta, con il ritrovamento di altri mezzi chiave utilizzati dai banditi. Nella serata di ieri, un agricoltore ha segnalato due carcasse di auto carbonizzate nella zona campestre di Guagnano, al confine con San Pancrazio Salentino, presso una masseria isolata. I carabinieri hanno così scoperto come si trattasse di un'Alfa Romeo Stelvio e di una Kia.