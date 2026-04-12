Ascolti tv sabato 11 aprile | Canzonissima Amici Morgane 5

Ascolti tv sabato 11 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 11 aprile 2026? Su Rai 1 è andato in onda Canzonissima. Su Rai 2 Morgane 5. Su Rai 3 La pelle del mondo. Su Rete 4 Il ritorno di Don Camillo. Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Su Italia 1 Minions. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 11 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 11 aprile 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.🔗 Leggi su Tpi.it

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