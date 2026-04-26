Sabato 25 aprile 2026, sulla rete Rai1 si è svolta la finale di Canzonissima, attirando un pubblico di spettatori. La trasmissione ha registrato una percentuale di share pari a una certa percentuale, con un numero di spettatori pari a un certo numero. La serata ha visto quindi un buon riscontro di pubblico per l’evento musicale trasmesso in prima serata.

Nella serata di ieri, sabato 25 aprile 2026, su Rai1 la finale di Canzonissima intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Canale5 Amici incolla davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 The Rookie è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Kung Fu Panda raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 Berlinguer – La grande ambizione raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 Don Camillo monsignore ma non troppo totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole conquista.000 spettatori con il % nella prima parte e.000 spettatori con il % nella seconda parte chiamata In Altre Parole. Ancora. Su Tv8 4 Ristoranti sigla.000 spettatori (%).🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 25 Aprile 2026

CHI HA VINTO LA SFIDA DEGLI ASCOLTI DEL SABATO SERA E DELL’ACCESS PRIME TIME #mariadefilippi

Notizie correlate

Ascolti tv sabato 25 aprile: Canzonissima, Amici, Kung Fu PandaAscolti tv sabato 25 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato...

Leggi anche: Ascolti TV | Sabato 4 Aprile 2026

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Stasera in TV: Film da vedere Sabato 25 Aprile, in prima serata; La programmazione Rai per l'Anniversario della Liberazione; Ascolti tv ieri (sabato 18 aprile): continua dominio di Amici, Canzonissima chiude in salita. Tutti i dati Auditel; Ascolti TV del 19 aprile 2026: Serale di Amici 25 contro Canzonissima, chi ha vinto la prima serata.

Ascolti tv 25 aprile 2026: Canzonissima, Amici Il Serale, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelAscolti tv 25 aprile 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. Canzonissima 2026 contro Amici Il Serale. Chi ha vinto? superguidatv.it

Ascolti tv sabato 25 aprile: Canzonissima, Amici, Kung Fu PandaAscolti tv 25 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

2003. Sei nella tua camera e ascolti "Bring me to Life" degli Evanescence. Stai per cantare totalmente a ca#*o la parte maschile. Eri felice ma non lo sapevi! - facebook.com facebook

Dopo la prima data del tour ‘Ma NOI Siamo Fuoco - Capitolo II’, #MaIoSonoFuoco ha ottenuto 288.284 ascolti nella giornata di ieri, con un aumento del 14.17% #Avvelenata ha ottenuto il maggior incremento, con 2.997 ascolti (+22.48%) #Annalisa #News x.com