Ascolti tv 25 aprile chi ha vinto tra Canzonissima e Amici | i dati in aggiornamento

Sabato 25 aprile si è svolto uno scontro tra i programmi televisivi Canzonissima e Amici, con gli ascolti tv che sono ancora in fase di aggiornamento. La serata ha visto confrontarsi due produzioni molto seguite, condotte rispettivamente da Milly Carlucci e Maria De Filippi, in un appuntamento che rappresenta l’ultimo confronto stagionale tra i due. I dati ufficiali arriveranno nelle prossime ore, ma già si conosce l’attenzione dedicata all’evento.

Gli ascolti Tv di sabato 25 aprile, con l'ultimo scontro stagionale tra Milly Carlucci e Maria De Filippi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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