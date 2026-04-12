Ascolti tv 11 aprile 2026 | Canzonissima Amici Il Serale Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Sabato 11 aprile 2026, i programmi televisivi più seguiti sono stati “Canzonissima 2026” su Rai 1 e “Amici Il Serale” su Canale 5, che si sono sfidati in prima serata. Oltre a queste produzioni, sono stati trasmessi anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel mostrano come le due principali reti si siano confrontate con diversi show, confermando l’interesse del pubblico per le offerte delle due emittenti.

Ascolti tv sabato 11 aprile 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Canzonissima 2026 ” contro “ Amici Il Serale “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 11 aprile 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Canzonissima 2026 vs Amici Il Serale Auditel ieri sera, 11 aprile 2026. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Canzonissima” contro “Amici Il Serale”. Chi ha vinto? Rai 1: Canzonissima 2026, la quarta puntata dello show musicale condotto da Milly Carlucci ha intrattenuto 0.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 11 aprile 2026: Canzonissima, Amici Il Serale, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Leggi anche: Ascolti tv 4 aprile 2026: Canzonissima, Amici Il Serale, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Leggi anche: Ascolti tv 4 aprile 2026: Canzonissima (17.4%), Amici Il Serale (23.2%), Affari Tuoi (22.2%), La Ruota della Fortuna (23.2%) | Dati Auditel