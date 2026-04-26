Ascoli Piceno si è aggiudicata il riconoscimento di Città Italiana dei Giovani 2026, battendo altre città come Roma e Cosenza. La vittoria arriva dopo una selezione che ha coinvolto diversi comuni italiani, con un focus su progetti e iniziative rivolti ai giovani. La nomina ufficiale è stata annunciata nelle ultime settimane, segnando un nuovo capitolo per la città in ambito di politiche giovanili.

? Cosa sapere Ascoli Piceno vince il titolo di Città Italiana dei Giovani 2026 superando Roma e Cosenza.. Il progetto Next Gen Lab punta su innovazione digitale e nuovi presidi per le periferie.. A Roma, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato ufficializzato che Ascoli Piceno sarà la Città Italiana dei Giovani 2026, superando in graduatoria le candidature di Roma e Cosenza. Il riconoscimento, giunto alla sua sesta edizione, nasce dalla sinergia tra il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, l’Agenzia Italiana per la Gioventù e la Consulta ANCI Giovani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ascoli vince su Roma: ecco il piano per essere Città dei Giovani 2026

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