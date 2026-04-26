L’Atletico Ascoli affronterà la Sammaurese a San Mauro Pascoli il 26 aprile 2026 in una partita decisiva per il campionato. La squadra bianconera cerca una vittoria per consolidare la quarta posizione in classifica e assicurarsi un posto nei playoff. La sfida rappresenta un momento importante della stagione, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo sul campo.

? Cosa sapere Atletico Ascoli sfida la Sammaurese a San Mauro Pascoli il 26 aprile 2026.. La vittoria serve ai bianconeri per blindare il quarto posto in classifica playoff.. L’Atletico Ascoli affronta oggi, 26 aprile 2026, la sfida fuori casa contro la Sammaurese alle ore 15:00, con l’obiettivo di blindare il quarto posto in classifica e confermare la posizione utile per i playoff prima dell’ultimo impegno stagionale. Il viaggio dei bianconeri verso San Mauro Pascoli è programmato per la mattinata di domani, ma la concentrazione del gruppo guidato da Seccardini è tutta rivolta al compito odierno. Dopo lo strappo subito con il Fossombrone, i giocatori di Vechiarello cercano il trittico di vittorie per arrivare alla conclusione del campionato con maggiore serenità, quando dovranno ospitare il Teramo nel match finale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ascoli in missione a San Mauro: serve il trionfo per i playoff

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