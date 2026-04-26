Arriva la novità In diminuzione la tassa rifiuti

Nell'ambito della gestione dei rifiuti, si registra una novità con una riduzione della tassa applicata ai cittadini. La questione è stata al centro di un incontro pubblico del Consiglio comunale, dove si sono approfonditi vari aspetti legati alla raccolta e al pagamento. La decisione di abbassare la tariffa arriva dopo settimane di confronti tra amministrazione e residenti, con l’obiettivo di alleggerire il carico economico sulle famiglie.

Sul fronte della raccolta rifiuti qualcosa si muove, dopo che il tema è stato oggetto di discussione in un Consiglio comunale aperto. La notizia più attesa riguarda una diminuzione della tariffa, attorno al 2%, per effetto del minor costo sostenuto dal Comune per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nel corso dell’anno passato. L’altra novità riguarda, invece, la pulizia delle strade. Come richiesto da numerosi cittadini è stato definito un calendario di spazzamento delle vie cittadine, con relativa interdizione al parcheggio per alcune ore del giorno, in base alla segnaletica apposta in questi giorni sulle strade. "Abbiamo stabilito per la pulizia la fascia oraria dalle 10 alle 12, in modo tale da non creare problemi a chi va a lavorare – spiega l’assessore di Bareggio Francesco Capuano -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arriva la novità. In diminuzione la tassa rifiuti Stipendi, di quanto aumentano con la Manovra 2026: come cambiano le buste paga e per chi Notizie correlate Tassa rifiuti: a Monza arriva la tariffazione personalizzataA Monza era da anni che se ne parlava: una Tari “cucita” a persona (o a nucleo familiare). Altri aggiornamenti Temi più discussi: Arriva la novità. In diminuzione la tassa rifiuti; Iperammortamento 2026, le novità in arrivo nel decreto attuativo per i beni complessi e le comunicazioni; Scuola, tutte le novità in arrivo; Lavoratore, in arrivo più soldi in busta paga e fringe benefit fino a 3.000 euro: ecco le novità del Decreto 1° Maggio. Arriva la novità. In diminuzione la tassa rifiutiSul fronte della raccolta rifiuti qualcosa si muove, dopo che il tema è stato oggetto di discussione in un ... ilgiorno.it Dirigenti medici e sanitari. Arriva la firma definitiva sul contratto 2022-2024. Ecco tutte le novitàAumenti stipendiali strutturali, patrocinio legale gratuito in caso di aggressioni e revisione dei fondi aziendali. Sono le novità principali del Contratto Collettivo Nazionale per la Dirigenza ... quotidianosanita.it #SerieD. Varese, all’Ossola arriva il Saluzzo. Ciceri chiede i tre punti. Varesina e Castellanzese “obbligate” a imporsi in casa con Breno e Milan Futuro Leggi l'articolo: https://www.prealpina.it/pages/varese-allossola-arriva-il-saluzzo-ciceri-chiede-3-punti-4 - facebook.com facebook Giornata agrodolce per l'Arsenal: contro il Newcastle arriva una vittoria pesante in ottica corsa al titolo, ma proprio i due calciatori che hanno costruito il gol-vittoria (Havertz ed Eze) si fermano per infortunio. Tra 4 giorni i Gunners giocheranno anche l'andata de x.com