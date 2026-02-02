Mai Molar tutto quello che c' è da sapere sul primo docu-reality italiano dedicato al volley

È arrivato il primo docu-reality italiano dedicato al volley. La serie, creata su idea del main sponsor Rana, segue la rinascita della squadra di Super Lega Rana Verona. In ogni episodio, si vede il duro lavoro di giocatori e allenatori, tra sfide e successi. La trasmissione offre uno sguardo diretto sulla vita della squadra, senza filtri o artifici.

Nulla è davvero finito finché la palla non tocca terra. Una frase che racchiude una verità che in un gioco come il volley è incontrovertibile. Da queste parole nasce la spinta per la realizzazione di "Mai Molar", il primo docu-reality italiano dedicato alla pallavolo. La serie, nata da un'idea del title-sponsor Rana, racconta la storia di rinascita della squadra di Super Lega "Rana Verona", una società underdog che ha attraversato, recentemente, profondi momenti di difficoltà anche dovuti alle restrizioni imposte dal Covid e si è poi dovuta reinventare non solo sul campo, ma anche nell'identità.

