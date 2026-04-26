Il viaggio del ministro degli affari esteri iraniano a Islamabad aveva generato aspettative di riprese nei colloqui, ma ora si segnala che Araghchi se ne va senza che il team statunitense partecipi. Di conseguenza, il dialogo tra le parti sembra essere completamente bloccato. La mancata partecipazione del team americano ha interrotto qualsiasi possibilità di avanzamento nelle trattative in corso.

La guerra grande Il ministro degli esteri consegna al Pakistan la proposta iraniana. Trump blocca Witkoff e Kushner: «troppe» diciotto ore di aereo Si era aperta la speranza di nuovi colloqui con il viaggio del ministro degli affari esteri iraniano Abbas Araghchi a Islamabad. Washington aveva precedentemente annunciato che gli emissari Steve Witkoff e Jared Kushner, figure chiave della diplomazia trumpiana, sarebbero giunti a Islamabad ieri. I mediatori pakistani lavoravano febbrilmente, ma in realtà il negoziato vero e proprio restava incerto. Ieri, dopo l’incontro con il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif e altri alti funzionari, Araghchi è partito da Islamabad per Muscat e Mosca per ulteriori consultazioni.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Araghchi se ne va, il team Usa non parte: il dialogo sta a zero

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Argomenti più discussi: Araghchi se ne va, il team Usa non parte: il dialogo sta a zero; Iran, il giallo dei negoziati a Islamabad. Teheran: Non veniamo. Trump: Accettate l'accordo o sarete distrutti; Negoziati Usa-Iran in Pakistan, Witkoff e Kushner volano a Islamabad.

La decisione dopo la partenza di Araghchi da Islamabad. Intanto Hormuz resta chiuso - facebook.com facebook

A Islamabad Araghchi incontra il premier pakitsano Sharif in vista di un possibile confronto con gli inviati Usa. Il ministro degli Esteri dello Stato islamico si recherà nei prossimi giorni in Oman e in Russia. di Alessandra Giannoli x.com