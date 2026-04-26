Apice bufera sull’ordinanza del sindaco | Diffida surreale dopo appena 80 giorni di lavori

Dopo aver esaminato l’ordinanza n° 11 del 17 aprile 2026 firmata dal sindaco di Apice, il gruppo locale ha espresso grande sorpresa riguardo al documento. L’ordinanza, che riguarda un’attività iniziata circa 80 giorni fa, ha suscitato numerose reazioni e critiche tra i cittadini e le associazioni del territorio. La questione è diventata rapidamente oggetto di discussione pubblica, con opinioni contrastanti sulla sua interpretazione e applicazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo aver letto il contenuto dell’ ordinanza n° 11 del 17042026 del Sindaco di Apice Angelo Pepe, come GRUPPO INSIEME PER APICE siamo rimasti molto sorpresi dal contenuto della stessa. – così in una nota Filippo Iebba, consigliere di minoranza. Vi si legge infatti che il Primo Cittadino Angelo Pepe ha deciso di diffidare l’impresa appaltatrice dei lavori di recupero dei sentieri turistico-religiosi in località Sant’Antonio affinché provveda in tempi brevi a rimuovere ogni causa di rallentamento ed impedimenti tecnico-amministrativi, di garantire continuità e mettere in sicurezza il cantiere. Visto che i lavori sono stati consegnati solo 80 giorni fa questa decisione appare immotivata ed eccessiva, considerando che il Sindaco diffida anche il RUP, che fa parte integrante dell’organico del Comune.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Apice, bufera sull’ordinanza del sindaco: “Diffida surreale dopo appena 80 giorni di lavori” Notizie correlate Leggi anche: Negozi penalizzati dai lavori, Confcommercio incontra il sindaco dopo la diffida “Fuori subito”. Grande Fratello Vip, prima bufera dopo appena 3 giorni: cosa ha visto il pubblicoNella Casa del Grande Fratello Vip le dinamiche iniziano a prendere forma e, tra sguardi, battute e piccoli giochi di seduzione, c’è già una coppia...