Negozi penalizzati dai lavori Confcommercio incontra il sindaco dopo la diffida

Il calo delle vendite nei negozi di Mondragone deriva dai lavori in corso che limitano l'accesso ai clienti. Umberto Cinque, vicepresidente di Confcommercio Caserta, e Fabio Pagliaro, responsabile della delegazione locale, hanno incontrato il sindaco Francesco Lavanga per discutere delle difficoltà. I commercianti chiedono interventi concreti per migliorare la situazione e riattivare il flusso di clienti, dato che le restrizioni stanno provocando una significativa perdita di fatturato. La situazione rimane sotto osservazione.

Alcuni esercenti hanno protestato per gli interventi in centro. Prove di distensione con Lavanga: "Volontà condivisa di valorizzare il territorio per il rilancio della città" Il vice presidente di Confcommercio Caserta, Umberto Cinque, e il responsabile della delegazione di Mondragone, Fabio Pagliaro, hanno incontrato il sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga. Sotto i riflettori la gestione di alcuni lavori stradali sul corso principale e in altre strade della città. L'incontro si è reso necessario all'indomani di una diffida inviata da alcuni esercenti, non soci di Confcommercio, all'indirizzo del primo cittadino.