Durante il corteo del 25 aprile a Milano, sono circolate notizie di polemiche e accuse di antisemitismo legate a una contestazione nei confronti della Brigata Ebraica. Tuttavia, il Laboratorio Ebraico Antirazzista ha riferito di essere stato accolto con applausi e affetto da parte dei partecipanti, offrendo una versione diversa di quanto riportato dalle agenzie di stampa. Le notizie sulle reazioni e le controversie continuano a riempire le testate giornalistiche.

Da Delrio a Crosetto. Fioccano da ore sulle agenzie di stampa accuse di antisemitismo per la contestazione alla Brigata Ebraica avvenuta al corteo del 25 aprile a Milano. Un fuoco incrociato proveniente da diversi schieramenti. Si parla di razzismo, estremismo e odio verso la stella di David. La versione però traballa di fronte a un altro racconto, quello degli esponenti del Laboratorio Ebraico Antirazzista e della rete Mai più indifferenti-Voci ebraiche per la pace. Il loro cordone, che non ha fatto certo mistero dell’identità ebraica, non solo non ha ricevuto critiche ma è stato accolto con entusiasmo e serenità da chi era in piazza. “Non abbiamo avuto bisogno di alcuna protezione” scrivono sule loro pagine social.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Antisemitismo (con polemica) al 25 aprile di Milano? La versione diversa del Laboratorio Ebraico Antirazzista: “Noi accolti con applausi e affetto”

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