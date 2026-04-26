Il presidente della comunità ebraica di Milano ha accusato l'Anpi di fomentare l'antisemitismo, definendo le dichiarazioni dell'associazione come farneticanti. La polemica nasce da alcune affermazioni pubblicate recentemente dall'Anpi, che sono state interpretate come offensive nei confronti della comunità ebraica. La questione ha suscitato una reazione immediata, con il presidente della Brigata ebraica che ha espresso dure critiche nei confronti dell'associazione.

"Leggiamo le farneticanti dichiarazioni del Presidente della comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi che ci accusa di fomentare l'antisemitismo. Sono dichiarazioni provocatorie, false e volutamente strumentali. Questo signore vuole così aumentare la tensione e creare nuove divisioni. Ovviamente con lui ci vedremo in tribunale". Così Gianfranco Pagliarulo presidente nazionale Anpi e Primo Minelli, presidente Anpi provinciale di Milano.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anpi, farneticanti accuse dal presidente della Brigata ebraica

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