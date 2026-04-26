Domenica 26 aprile, sulla tangenziale di Andria, si è verificato un tamponamento tra una Ford e una Peugeot. Quattro persone sono rimaste ferite lievemente e sono state assistite sul posto. Tutti si stavano dirigendo verso un banchetto di Prima Comunione, quando l’incidente ha interrotto il loro percorso. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento.

? Cosa sapere Tamponamento tra Ford e Peugeot sulla tangenziale di Andria domenica 26 aprile.. Quattro persone coinvolte ferite lievi mentre si dirigevano al banchetto di Prima Comunione.. Un violento tamponamento sulla tangenziale di Andria ha coinvolto un bambino in abito da Prima Comunione e i suoi genitori intorno alle 12:15 di questa domenica 26 aprile 2026, trasformando una mattinata di festa in un momento di grande spavento. Il sinistro stradale si è verificato quando due vetture, nello specifico una Ford e una Peugeot 3008, sono entrate in collisione. All’interno di uno dei veicoli viaggiava il minore, che proprio quella mattina aveva celebrato la cerimonia religiosa, insieme ai propri genitori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Andria, banchetto rovinato: bimbo in Prima Comunione coinvolto nel crash

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