L' Ancona regola con un tris la Sammaurese ma le altre non sbagliano | i dorici restano a -2 dall' Ostiamare

L'Ancona ha ottenuto una vittoria con tre gol contro la Sammaurese, che si è già arresa alla retrocessione. Le altre squadre in corsa, invece, hanno vinto le rispettive partite, mantenendo invariato il distacco di due punti dalla capolista Ostiamare. La classifica si conferma molto compatta a due turni dalla fine, con il Teramo e la squadra in testa che continuano a mantenere il passo.

ANCONA - Tutto come da copione, purtroppo. Perché l’Ancona svolge egregiamente il suo dovere liquidando la Sammaurese che saluta la Serie D, ma il Teramo e soprattutto la capolista Ostiamare fanno altrettanto, sparando una pallottola criogena sulla classifica a 180 minuti dal termine tale da.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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