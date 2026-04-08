Anche oggi ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati di Bisceglie
Oggi si è arrivati al settimo giorno di ricerche per Domenico Racanati, un uomo di 53 anni originario di Bisceglie, disperso dopo il crollo di un ponte sul fiume Trigno lungo la strada statale 16 in provincia di Montenero di Bisaccia. Le operazioni di soccorso continuano senza sosta, coinvolgendo diverse forze di emergenza che cercano di rintracciare il disperso tra le macerie e le acque del fiume.
Settimo giorno di ricerche di Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie. Disperso nel crollo del ponte sul fiume Trigno, strada statale 16 in territorio di Montenero di Bisaccia. (immagine: tratta da tweet dei vigili del fuoco) L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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Anche oggi ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di BisceglieSettimo giorno di ricerche di Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie. Disperso nel crollo del ponte sul fiume Trigno, strada statale 16 in territorio di Montenero di Bisaccia. noinotizie.it
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