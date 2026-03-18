Gigi D’Alessio secondo giudice di Amici 2026 | la sorpresa di Maria De Filippi durante il tour

Durante il tour di Amici 2026, Maria De Filippi ha annunciato che Gigi D’Alessio farà parte della giuria come secondo giudice, accanto a Alessandro Cattelan. La decisione è stata comunicata durante una delle tappe del tour, creando sorpresa tra i presenti. La giuria del talent si sta completando con questa assegnazione, che ha suscitato alcune reazioni tra il pubblico e i partecipanti.

Pian piano la giuria di Amici 2026 si sta componendo. Maria De Filippi assegna a Gigi D'Alessio la seconda poltrona, la prima è di Alessandro Cattelan Gigi D’Alessioha appena iniziato il suo tour, è sul palco del suo concerto al Palazzetto di Roma, quando a un certo punto vede spuntareMaria De Filippi. La conduttrice di Canale 5 loufficializza pubblicamente come nuovo giudice del serale di Amici 2026, consegnandole una maglia e quindi una delle quattro poltrone in studio. Nel corso della prima tappa del nuovo tour diGigi D’Alessio, l’artistariceve una sorpresa da Maria De Filippi: la conduttrice gli comunica di essere il nuovo giudice di Amici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gigi D’Alessio secondo giudice di Amici 2026: la sorpresa di Maria De Filippi durante il tour Articoli correlati Gigi D’Alessio confermato giudice di Amici 2026, la sorpresa di Maria De Filippi sul suo palco e i nomi del seraleMaria De Filippi ha fatto una sorpresa a Gigi D'Alessio presentandosi nella prima tappa del suo tour al Palazzo dello Sport di Roma per... Amici Serale, Gigi D’Alessio giudice ufficiale: il gesto di Maria De FilippiAmici Serale torna al centro dell’attenzione con un episodio inaspettato che coinvolge Maria De Filippi e uno dei volti più noti della musica... Tú Sí Que Vales - Laura Marchetti contro Sabrina Ferilli - Terza puntata Altri aggiornamenti su Gigi D'Alessio secondo giudice di Amici... Temi più discussi: Napoli conquista il serale di Amici 2026: Gigi D’Alessio verso la giuria del talent di Maria De Filippi; Serale Amici 25, Maria De Filippi ribalta la giuria: Elisa e Gigi D’Alessio, il retroscena; Amici, Gigi D'Alessio giudice del serale: l'annuncio di Maria De Filippi durante il concerto a Roma; Maria De Filippi convoca Gigi D'Alessio tra i giudici del serale di Amici. Maria De Filippi, sorpresa al concerto di Gigi D’Alessio: l’annuncio ufficiale su Amici 2026, il videoMaria De Filippi sorprende Gigi D'Alessio durante un concerto: il gesto che ufficializza il ruolo di giudice ad Amici 2026. Il video. donnaglamour.it Maria De Filippi annuncia Gigi D’Alessio giudice di ‘Amici’ dal palco di RomaUn momento di grande sorpresa e attesa ha caratterizzato il concerto di Gigi D’Alessio al Palazzo dello Sport di Roma, dove Maria De Filippi è salita inaspettatamente sul palco. La conduttrice ha appr ... it.blastingnews.com grandi emozioni al concerto di Gigi d'Alessio: arriva Maria de Filippi per un annuncio speciale ecco che cosa è successo https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/reality-talent/maria-de-filippi-sorprende-gigi-dalessio-durante-il-suo-concerto-e-uno-dei- - facebook.com facebook