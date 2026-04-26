Durante il sesto serale di Amici 2026, nove allievi hanno partecipato a una lunga serie di esibizioni. Al termine delle prove, uno di loro è stato eliminato, mentre gli altri hanno continuato la gara. La puntata ha visto varie sfide tra i concorrenti, con momenti di tensione e performance di diversa qualità. La serata ha concluso con la decisione di eliminare uno dei partecipanti ancora in gara.

La corsa verso la finale del talent show più amato d'Italia è entrata nel vivo. Ieri, sabato 25 aprile, è andata in onda la sesta puntata del Serale di Amici, condotta come sempre da Maria De Filippi. A valutare i progressi dei giovani allievi è stata la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Amadeus, Elena D’Amario e Gigi D’Alessio. Il programma anche la settimana scorsa ha continuato a dominare gli ascolti, tenendo incollati davanti al piccolo schermo 3.009.000 spettatori e registrando uno share del 22,40%. La puntata di ieri è stata impreziosita da ospiti d'eccezione come Luca Argentero, Luca Laurenti, Serena Brancale, Delia, Ermal Meta e Alessandro Siani.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Amici 2026, chi è l'eliminato del sesto serale e le sfide della puntata

Amici 25 | Antonio è stato eliminato | serale amici | prima puntata

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