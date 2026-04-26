In Italia, l'Aifa sta esaminando la possibilità di rendere rimborsabili due nuovi anticorpi usati nel trattamento dell'Alzheimer, lecanemab e donanemab. Questi farmaci, approvati dall'Unione Europea, sono destinati a pazienti con forme specifiche della malattia. La decisione sulla loro copertura finanziaria influenzerà l'accesso delle persone italiane a queste terapie, segnando un passo importante nel settore sanitario nazionale.

? Cosa sapere L'Aifa valuta la rimborsabilità in Italia dei nuovi anticorpi lecanemab e donanemab.. Il verdetto determinerà l'accesso dei pazienti italiani alle terapie approvate dall'Europa.. In Italia si attende il verdetto dell’Agenzia italiana del farmaco sulla rimborsabilità di lecanemab e donanemab, due anticorpi monoclonali che hanno già ottenuto il via libera dall’Agenzia europea per i medicinali per rallentare la progressione dell’Alzheimer. Mentre in diversi Paesi europei queste terapie sono ormai una realtà clinica, il sistema sanitario italiano si trova davanti a un bivio decisionale che separa l’innovazione scientifica dall’effettiva disponibilità per i pazienti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alzheimer: l’Italia decide sul futuro dei nuovi farmaci salvavita

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