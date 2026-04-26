Dopo lo 0-0 tra Milan e Juventus, l'allenatore dei rossoneri ha commentato che la squadra si trova più vicina all’obiettivo stagionale. Ha elogiato Leao per la sua prestazione e ha osservato che Pulisic sente ancora la mancanza del gol. Ha aggiunto che si è trattata di una partita equilibrata e che il risultato rispecchia l’andamento del match.

Un pareggio annunciato che avvicina il Milan all'obiettivo Champions. Per lo spettacolo ripassare più avanti, ma lo 0-0 contro la Juventus significa che ai rossoneri mancano 6 punti (sempre che dietro le vincano tutte) per blindare il ritorno in Europa dalla porta principale. E su questo batte il tasto Max Allegri nel dopo gara: "La certezza è che con 6 punti avremo centrato l'obiettivo. Oggi ci siamo avvicinati, perché prima ne mancavano 7, ma come ho detto alla vigilia quello che conta è il rendimento complessivo in tutta la stagione". Questa l'analisi del match: "E' stata una partita molto equilibrata, la Juve soprattutto sugli esterni ha giocatori che ti puntano e ti mettono in difficoltà.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri: "Più vicini all'obiettivo. Leao mi è piaciuto, Pulisic sente la mancanza del gol"

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