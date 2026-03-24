Christian Pulisic, attaccante del Milan, è stato intervistato dai microfoni di Men’s Journal. Il numero 11 rossonero ha discusso di diversi temi, in particolare i suoi ultimi problemi in zona gol le voci di mercato che lo circondano. Ecco, di seguito, le sue parole: Sulle parole del CT Pochettino: «Apprezzo sempre il sostegno. Mancanza di gol? Non mi preoccupo troppo di queste cose. Sento davvero di essere in un buon momento e di giocare bene. Quindi è stato un periodo piuttosto interessante. Ho sempre la sensazione che si possa giocare molto male, ma se si segnano un paio di gol, la gente ti osanna. E può valere anche il contrario. E bisogna semplicemente andare avanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti Pulisic: “Mancanza di gol? Non mi preoccupo. Mercato? Non so nulla”

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