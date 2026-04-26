Alcione prima storica Un trionfo da playoff L’AlbinoLeffe è fuori

Nella serata al Breda, l'Alcione ha battuto 2-1 l'Albinoleffe, assicurandosi per la prima volta nella sua storia l'accesso ai playoff. La vittoria rappresenta un risultato storico per la squadra, che ha ottenuto un traguardo importante. L'Albinoleffe, invece, esce dalla competizione. La partita si è conclusa con l'Alcione che ha conquistato un risultato decisivo per la qualificazione.

Serata perfetta al Breda per l’Alcione che supera 2-1 l’Albinoleffe e conquista per la prima volta nella propria storia l’accesso ai playoff. Una vittoria pesantissima per gli orange, che ritrovano il successo dopo oltre due mesi proprio nel momento più importante. Nulla da fare invece per i bergamaschi, fuori dalla post season nonostante un finale di alto livello. Dopo una prima fase equilibrata, l’Alcione sblocca la gara al 20’, quando Ciappellano è il più rapido sugli sviluppi di una palla inattiva. Il vantaggio dà fiducia agli orange, che controllano il primo tempo concedendo poco agli avversari. In apertura di ripresa arriva l’episodio che indirizza la sfida: l’Alcione recupera la palla, Bright parte in progressione e, dopo una lunga corsa, supera Baldi firmando il raddoppio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alcione, prima storica. Un trionfo da playoff. L’AlbinoLeffe è fuori Notizie correlate Leggi anche: Derby lombardo decisivo: l’AlbinoLeffe sfida l’Alcione per i playoff Leggi anche: Espinal perde Ferri. AlbinoLeffe lanciatissimo. Zona playoff da blindare. Giana ancora senza tifo Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Lumezzane è già a un bivio: con l’Alcione serve una sterzata; Dongfeng porta il ‘Vento dell’Est’ alla Milano Design Week; Serie C, ultima giornata: l'Union Brescia vince con l'Inter Under 23 e chiude seconda, il Lumezzane inizia domenica 3 con l'Alcione; Serie C girone A. Virtus Verona, match casalingo con l'Alcione Milano. Alcione, prima storica. Un trionfo da playoff. L’AlbinoLeffe è fuoriSerata perfetta al Breda per l’Alcione che supera 2-1 l’Albinoleffe e conquista per la prima volta nella propria storia ... ilgiorno.it Alcione Milano e Cusatis, il futuro resta legato al club: il tecnico allontana le voci di addioL’allenatore Giovanni Cusatis allontana le indiscrezioni sul suo futuro e conferma il rapporto saldo con l’Alcione Milano. milanosportiva.com @dani.ciap ABOVE ALL Alcione Milano - Albinoleffe 1-0 - facebook.com facebook