Alberto Angela torna a Napoli per girare un programma sui tesori del sottosuolo

Alberto Angela è tornato a Napoli per girare una nuova puntata di un programma televisivo dedicato ai tesori del sottosuolo. La produzione prevede l’esplorazione di siti sotterranei e aree nascoste della città, con riprese in diverse zone del centro storico e dei quartieri limitrofi. La troupe ha iniziato le registrazioni nelle prime ore del mattino, coinvolgendo esperti locali e archeologi durante le operazioni. La trasmissione sarà trasmessa nelle prossime settimane.

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