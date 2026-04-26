Al Verdi il libro di Gianluigi Cosi | 45 giri di poesia tra musica e parola

Giovedì 30 aprile alle 18.30 si terrà al foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi la presentazione del libro “45 giri di poesia” di Gianluigi Cosi. L'evento si inserisce nella programmazione della Giornata Internazionale del Jazz e affronta il tema di come le canzoni possano lasciare un segno dentro le persone. Il libro si concentra sulla relazione tra musica e parole, analizzando le emozioni generate dalle canzoni.

Un libro su quello che le canzoni lasciano dentro. Giovedì 30 aprile, alle 18.30, nel foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, appuntamento con la presentazione di “45 giri di poesia”, il libro di Gianluigi Cosi, inserita nel programma della Giornata Internazionale del Jazz. Con l’autore.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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