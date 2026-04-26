Al Ahli conquista ancora il titolo di campione dell’Asia battendo Machida Zelvia

Al Ahli si è aggiudicato il titolo di campione dell’Asia battendo Machida Zelvia nella finale di Champions Asiatiche. La squadra ha vinto la partita conclusiva, consolidando così il suo successo nel torneo continentale. La vittoria ha confermato il risultato di questa competizione, con il club che ha superato gli avversari nel match decisivo. La finale si è conclusa con il club che ha ottenuto il trofeo, segnando un nuovo traguardo per la squadra.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il club Al Ahli ha recentemente fatto la storia, diventando il primo team a conquistare il titolo della Champions Asiatiche per due volte consecutive in oltre vent’anni. Nella finale disputata a Jeddah contro il Machida Zelvia, una squadra giapponese, Al Ahli ha trionfato con un gol in extra time, chiudendo la partita con un punteggio di 1-0. Questa vittoria non segna solo un traguardo per il club, ma rappresenta anche un importante momento per il calcio asiatico, dimostrando il crescente prestigio delle competizioni sul continente.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Al Ahli conquista ancora il titolo di campione dell’Asia battendo Machida Zelvia. Notizie correlate Campano trionfa nel mondo della pizza acrobatica e conquista il titolo di campione!Campano trionfa nel mondo della pizza acrobatica e conquista il titolo di campione!"> Nicola Matarazzo: Trionfo al Campionato Mondiale della Pizza... Borsotti è campione italiano di gigante: a Sestriere supera Vinatzer e Zingerle e conquista il primo titolo assoluto in carrieraIl 35enne di Bardonecchia, portacolori dei Carabinieri, guida sin dalla prima manche e chiude in 2’00"87 con 26 centesimi su Vinatzer.