Il San Giorgio Piana acciuffa l' Unitas Sciacca quasi allo scadere | finisce in pari al Gurrera

Il San Giorgio Piana conquista un punto importante sul campo dell’Unitas Sciacca, grazie a un gol negli ultimi minuti di partita. La squadra di mister Brucculeri aveva controllato il gioco, senza perdere la calma, ma all’ultimo si è fatta sorprendere e ha subito il pareggio. Finisce 1-1 al “Gurrera”, con il risultato che lascia entrambi i club a metà classifica.

Finisce in parità al “Gurrera” il match tra Unitas Sciacca e San Giorgio Piana. Un pareggio maturato nei minuti conclusivi, con gli ospiti capaci di trovare l’1-1 allo scadere e gelare una squadra, quella di mister Brucculeri, che aveva gestito la gara con ordine e personalità, senza però.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su San Giorgio Piana Unitas Sciacca al Gurrera contro il San Giorgio Piana, serve continuità dopo il successo di Castellammare Questa domenica l’Unitas Sciacca torna a giocare in casa allo stadio Gurrera dopo la vittoria di Castellammare. Unitas Sciacca in campo al Gurrera per la Coppa Italia: serve una vittoria larga per volare in semifinale Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su San Giorgio Piana Argomenti discussi: Unitas Sciacca al Gurrera contro il San Giorgio Piana, serve continuità dopo il successo di Castellammare - AgrigentoNotizie; Campionato di Eccellenza – Girone A – Risultati, classifica e prossimo turno; ?L’Accademia Trapani torna al lavoro, domenica arriva la capolista Licata; Eccellenza A, Partinicaudace indenne a Licata. Marsala e San Vito a -8, tris San Giorgio, scatto Folgore C. Unitas Sciacca al Gurrera contro il San Giorgio Piana, serve continuità dopo il successo di CastellammareI neroverdi vogliono consolidare la zona alta della classifica davanti al proprio pubblico. In settimana sono stati ufficializzati nuovi innesti che ampliano le soluzioni tecniche a disposizione dell’ ... today.it Portofino, Bill Gates compra il Castello e sfratta Armani e Loro PianaLa voce della trattativa in dirittura d’arrivo girava da qualche settimana: il gruppo alberghiero Four Seasons, partecipato al 71% dalla società che gestisce il patrimonio personale di Bill Gates sta ... ilsecoloxix.it San Giorgio delle Pertiche celebra le Olimpiadi! Anche San Giorgio delle Pertiche rende omaggio alle Olimpiadi che nei prossimi giorni porteranno il mondo dello sport nella nostra splendida terra veneta, con i Giochi di Milano Cortina 2026. Un momento facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.