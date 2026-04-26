Lunedì 27 aprile 2026 alle ore 19:00 si gioca la sfida tra AIK e Malmo in occasione del quinto turno di Allsvenskan. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta, essendo state battute nel primo KO stagionale. La partita si presenta come un'occasione per entrambe di risollevarsi dopo il precedente risultato negativo.

Entrambe reduci dal primo KO stagionale in Allsvenskan, AIK e Malmo si affrontano in questa gara valevole per il quinto turno di gare. Gli Gnaget hanno perso sul campo del Degerfors nel finale, puniti dalla squadra dell’ex giocatore e allenatore Goitom. È ancora in costruzione la squadra di Riveiro, allenatore subentrato a Tomassen e a cui si chiede di tornare a lottare per il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - AIK-Malmo (lunedì 27 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

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