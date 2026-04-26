Settimana fa a Bari, un bambino di pochi mesi si trovava in braccio alla vittima di un agguato mafioso sul lungomare vicino al porto. La sparatoria ha ferito Kevin Ciocca, ma i medici hanno dichiarato che le sue condizioni avrebbero potuto essere molto peggiori. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i responsabili dell’attacco.

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi il ferimento di Kevin Ciocca, una settimana fa, sul lungomare di Bari, nei pressi del porto. Secondo quanto emerge, il 20enne raggiunto da alcuni colpi di pistola (almeno tre) sparati da una moto in corsa avrebbe tenuto in braccio, in quel momento, il figlio di alcuni mesi di uno degli affiliati al clan Capriati. L’agguato, messo a segno a pochi passi dalla storica roccaforte del gruppo mafioso, e ritenuto dagli inquirenti una risposta all’omicidio di Filippo Scavo, avvenuto alle 4 del mattino all’interno del Divine club di Bisceglie, sarebbe riuscito solo parzialmente proprio per la presenza del bambino.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Agguato mafioso a Bari, un bimbo di pochi mesi era in braccio alla vittima

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