Affidabilità e solidità riconoscimento per Conad Nord Ovest

Conad Nord Ovest è stata inserita per il terzo anno consecutivo tra le 80 aziende italiane riconosciute per affidabilità e solidità finanziaria. La società si distingue anche per la qualità della gestione dei rapporti con il sistema bancario. La selezione si basa su analisi che valutano le performance economico-finanziarie delle imprese italiane. La certificazione conferma l’attenzione della catena di supermercati alla stabilità e alla solidità economica.

Conad Nord Ovest si conferma, per il terzo anno consecutivo, una delle 80 aziende italiane capaci di distinguersi per affidabilità e solidità nella gestione finanziaria e per l’eccellenza nella gestione dei rapporti col sistema bancario. Il riconoscimento di ‘Impresa top per puntualità bancaria’, nell’ambito del Credit Reputation Award 2026 promosso da MF CentraleRisk, viene assegnato alle migliori aziende italiane che hanno mantenuto nel tempo una gestione solida, sviluppando una crescente cultura finanziaria che si basa su criteri di puntualità, affidabilità e trasparenza nei rapporti con il sistema bancario. La valutazione per l’assegnazione del premio si basa su un’analisi dei dati della Centrale dei Rischi (CR).🔗 Leggi su Lanazione.it

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