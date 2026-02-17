Conad Nord Ovest Mano tesa al piccolo Elia

Conad Nord Ovest ha deciso di aiutare Elia, un bambino di Colle Val d’Elsa, perché la sua famiglia ha bisogno di supporto. La scelta nasce dal desiderio di far sentire vicino il piccolo, che combatte ogni giorno contro la Paralisi Cerebrale Infantile. Per raccogliere fondi, i soci di Siena e Colle Val d’Elsa hanno lanciato l’iniziativa ’Unisciti a noi’, invitando la comunità a partecipare con un gesto semplice e concreto. In paese, molte persone hanno già donato, dimostrando solidarietà e attenzione.

A volte basta un gesto semplice per far sentire una vicinanza concreta. È questo lo spirito dell'iniziativa 'Unisciti a noi', promossa dai soci Conad Nord Ovest di Siena e Colle Val d'Elsa per sostenere Elia, un bambino di Colle Val D'Elsa la cui storia è stata accolta con grande sensibilità dalla comunità, e che ogni giorno affronta la sua personale battaglia contro la Paralisi Cerebrale Infantile (Pci). Attiva da settembre a dicembre 2025 nei punti vendita Conad di Siena e Colle Val d'Elsa, la raccolta ha dato ai clienti la possibilità di aggiungere un piccolo contributo alla propria spesa. La risposta del territorio è stata ampia e sentita: grazie alla partecipazione e alla generosità dei clienti, sono stati raccolti oltre 8.