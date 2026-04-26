Affari Tuoi Nunzio in finale con due pacchi blu e 300.000 euro | quanto ha guadagnato l’agricoltore in questa puntata

Da ilsipontino.net 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa puntata di Affari Tuoi, un agricoltore proveniente dall’Abruzzo ha raggiunto la finale portando a casa due pacchi blu e una somma di 300.000 euro. La partita si è svolta tra decisioni rischiose e colpi di scena fino all’ultimo momento. Nunzio, questo il suo nome, ha scelto con attenzione i pacchi durante la trasmissione, arrivando alla conclusione con una vincita consistente.

Tocca a Nunzio giocare la sua partita finale ad Affari Tuoi, e quella del 26 aprile si trasforma in un viaggio carico di tensione e speranza, capace di tenere il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo istante. Il concorrente abruzzese, con il suo sorriso contagioso e autentico, entra in studio accompagnato dalla sorella, portando con sé non solo un sogno, ma anche una storia fatta di semplicità e radici profonde. La sfida contro il Dottore si snoda come una montagna russa di emozioni, tra slanci di entusiasmo e attimi di pura incertezza. Nunzio arriva da Celano, un piccolo comune della provincia dell’Aquila, in Abruzzo, dove poco più di diecimila anime condividono ritmi lenti e tradizioni solide.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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