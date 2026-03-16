Valentina Martorello, 33 anni di Porto Recanati, ha partecipato ieri sera al game show di Rai 1 “Affari tuoi”. Durante la trasmissione, ha rifiutato 39 mila euro, vincendo con la gemella Elisa. La partita si è svolta nella città di Porto Recanati e ha visto protagonista la donna nel corso della puntata.

Porto Recanati (Macerata), 16 marzo 2026 – Avvincente la partita giocata dalla 33enne di Porto Recanati Valentina Martorello, protagonista ieri sera al game show di Rai 1 “Affari tuoi”. Ha portato a casa 10mila euro. Ad accompagnarla, la sorella gemella Elisa, che vive a Montefano. Francesco campione alla Ruota della fortuna, indovina la frase “Mi è venuto un brutto mal di testa” e vince quasi 90mila euro. Chi è Valentina Valentina, single e titolare di un centro estetico da quasi 11 anni, ha dimostrato coraggio per tutto il match, rifiutando anche l ’offerta del “Dottore” di 39mila euro arrivata quando in ballo c’era ancora il pacco da 300mila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Paga per tutti": Affari Tuoi e il patto della comitiva. Valentina rifiuta 39mila euro: quanto ha vinto con la gemella Elisa

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